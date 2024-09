Panchina Milan Zlatan Ibrahimovic conferma Paulo Fonseca | ma da adesso in poi…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 24 settembre 2024), dopo il derby con l’Interhato ladi: mail tecnico non dovrà più sbagliareha voluto rischiare, ha puntato all-in sulle sue idee nella gara contro l’Inter e alla fine il rischio ha pagato. Ecco che, quindi, con la vittoria convincente sui nerazzurri, è arrivata lada parte di, che ha blindato il tecnico portoghese – reduce da una settimana molto complicata dal punto di vista delle voci extra campo che lo davano per spacciato. D’ora in poi, però, la dirigenza del club di via Aldo Rossi non vuole più vedere passi falsi da parte di Leao e compagni. Il campionato è ancora molto lungo e nessuna squadra ha già fatto il vuoto. Ci sono, quindi, le possibilità di rientrare in corsa anche per lo scudetto – obiettivo del, dichiarato dain conferenza stampa.