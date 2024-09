Montemurlo partono i lavori per pulire l’alveo del torrente Stregale a monte del tratto tombato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024)(Prato), 24 settembre 2024 – Mercoledì 25 settembre iniziano aper rimuovere terra, sassi e detriti vari che si sono accumulati neldel fosso, adell’imbocco dela seguito degli ultimi episodi di maltempo. Isono svolti da una ditta privata per conto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, competente per quanto riguarda la pulizia degli argini e alvei fluviali. L'intervento è stato fortemente sollecitato dal sindaco Simone Calamai che ha richiesto con forza e determinazione il lavoro: “Il Comune di, subito dopo l'alluvione del 2 novembre scorso, è intervenuto con una somma urgenza del valore di oltre 1,5 milioni di euro per il ripristino e la messa in sicurezza deldelche passa nella zona residenziale nel centro di- dice il sindaco Calamai –.