Milano Beauty Week dal tram di Dolce & Gabbana alla suite del relax | la guida agli eventi aperti al pubblico e i trattamenti gratis da non perdere

(Di martedì 24 settembre 2024) La Settimana della Moda si è conclusa – passando il testimone a Parigi – ed ecco chesi prepara ad accogliere un altro evento: la, un’iniziativa di Cosmetica Italia con Cosmoprof ed Esxence per mettere in luce la ricchezza della filiera cosmetica italiana. Un sogno per gli appassionati di skincare o di make up: dal 25 al 29 settembre è possibile scoprire in anteprima le novità dei brand, eseguire un test della pelle o coccolarsi con una piega ai capelli. Tutti glialda segnare in agenda e gli appuntamenti delend. 1 Le camelie di Bottega Verde – Dal 26 al 29 settembre sboccia una fioritura speciale nel cuore della città. All’interno delCube in Piazza Duomo ci si può regalare un viaggio sensoriale fra intrattenimento, promozioni e tanti omaggi.