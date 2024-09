Merlino | L’azienda mi ha dato ragione Abbiamo dato la notizia con sobrietà e rigore

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 24 settembre 2024) Myrtarisponde alle polemiche dopo l’arresto di Lorenzo Carbone, l’uomo che ieri a Pomeriggio Cinque ha confessato di aver strangolato la madre a Spezzano di Fiorano, nel modenese.mi ha. Deontologicamente lavince sempre. E noi l’data, condichiara la conduttrice al Messaggero, precisando che l’operato della sua trasmissione e in particolare dell’inviato che ha raccolto la scioccante confessione, Fabio Giuffrida, non è stato di intralcio alle indagini che erano in corso (l’uomo, poi arrestato, era ricercato da 24 ore): (L’inviato, ndDM) mi ha chiamata e mi ha detto che aveva trovato Carbone, ci aveva parlato e l’aveva fatto arrestare Ha avuto la prontezza di chiamare i Carabinieri, se non li avesse chiamati non avremmo mai manin onda il servizio.