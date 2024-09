Mentre stava con Corona… Stefano De Martino il commento su Belen e la loro relazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) “È successocon Corona”.Desu, le sue parole rimbombano e fanno un gran rumore questi giorni. La storia d’amore trae la Rodríguez ha sempre catturato l’attenzione del pubblico italiano, oscillando tra momenti di grande passione e separazioni tumultuose. Recentemente, i due ex coniugi hanno riacceso i riflettori su di, non solo per illegame personale, ma anche per le rispettive carriere nel mondo dello spettacolo. >> “C’è solo una cosa da dire: vergogna”. Affari tuoi, il pubblico nero: tutti a protestareDe, ex ballerino e ora conduttore di successo, ha recentemente parlato del suo rapporto con Belén durante la conferenza stampa di presentazione del programma Affari Tuoi, che ha ereditato da Amadeus.