Marco Tardelli compie 70 anni | Mediano in campo ma non nella vita | il suo urlo è un pezzo della nostra storia

(Di martedì 24 settembre 2024) L’dinon sarà mai un quadro appeso a un museo e non sarà mai quotato dai collezionisti d’arte: semplicemente perché quella corsa iconica, durata sette secondi, dopo il gol del 2-0 alla Germaniafinale mondiale del 1982 a Madrid, non ha prezzo. Si possono comprare l’emozione di un paese e i brividi provati quella sera dai trenta milioni di italiani che seguirono la partita di fronte alla televisione? Impossibile, anche nell’era degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale. Oggi, ex centrocampista di Pisa, Como, Juventus, Inter e San Gallo, 81 presenze e 6 reti con la nazionale,70. Festeggerà con la compagna, la giornalista Myrta Merlino, i figli Sara e Nicola, i nipoti.