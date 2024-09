M5S incalza Tesei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) TERNI "Donatellachiarisca se condivide le posizioni dell’alleato Bandecchi su forze dell’ordine e giornalisti", così Valentina Pococacio e Luca Simonetti, candidati del M5S alle regionali. In un video social di Tele Galileo,to nl pèortico di Palazzo Spada da un giornalista di un’emittente nazionale sull’inchiesta a suo carico per evasione fiscale legata a Unicusano, il sindaco usa espressioni dure verso il lavoro dei giornalisti e "alcuni" appartenenti alle forze dell’ordine. "Donatelladovrebbe chiarire - così gli esponenti del M5S – se condivide le dichiarazioni del suo nuovo alleato, Stefano Bandecchi, riguardo le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, accusati ingiustamente per aver svolto semplicemente il loro dovere.