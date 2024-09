LIVE Musetti-Shang ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | obiettivo 1 titolo dell’anno per l’azzurro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:45 Cinese che gioca la prima finale in carriera nel circuito maggiore, a naso non l’ultima. È uno dei giocatori più promettenti che il panorama del tennis mondiale possa presentare. Mancino, dotato di un braccio celestiale, non abbiamo dubbi che renderà la vita difficilissima a Lorenzo, che dovrà giocare ad altollo se vorrà prevalere. 12:40 Tra circa 20? vi racconteremo la finale tra Lorenzoe Jerry, che assegnerà il trofeo di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella finale dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Juncheng. Siamo giunti alla partita della verità per Lorenzo, che si è salvato a una passo dall’eliminazione all’esordio contro O’Connell, che servì per il match prima di soccombere al tie-break decisivo.