Lilla avvio drammatico Benedetto dà l’addio | | Non seguirò la squadra La presidenza ad altri

(Di martedì 24 settembre 2024) Un dramma sportivo quello che sta vivendo il Legnano calcio da qualche mese a questa parte. La, retrocessa dalla D, si trova oggi all’ultimo posto in Eccellenza dopo tre gare di campionato. Non ha segnato alcun gol ed ha subìto dieci reti. A questo si aggiungono le sconfitte in Coppa Italia, che aggravano ulteriormente la crisi della. Enea, formalmente ancora presidente della società, ha preso le distanze dal club, dalla città e dai tifosi. "Nonla. Il progetto attuale non rispecchia la mia visione del calcio, che prevedeva un forte focus sui giovani e sui ragazzi di origine straniera".ha espresso il desiderio di disimpegnarsi dal Legnano quanto prima, dichiarando che chi lo seguirà saprà costruire un progetto più in linea con le aspettative della tifoseria.