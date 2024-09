La guerra in Libano riaccende le proteste delle famiglie degli ostaggi | Netanyahu ha abbandonato i nostri ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono giornate davvero drammatiche in Israele. Dopo gli eventi della settimana scorsa, comprese le due misteriose ondate di esplosioni dei cercapersone e dei walkie talkie tra gli Hezbollah, è arrivato anche l’ultimo giorno di vita di un terrorista di tutto rispetto come Ibrahim Aqil. “Aqil e i comandanti che sono stati eliminati erano tra gli architetti del piano per l’occupazione della Galilea, in cui Hezbollah progettava di entrare in territorio israeliano, occupare le comunità della Galilea, uccidere e rapire civili in modo simile a quello che Hamas ha compiuto nel massacro del 7 ottobre”, aveva affermato il portavoce dell’esercito. Sulla sua testa Aqil aveva una taglia di sette milioni di dollari ed era ricercato anche dagli Stati Uniti per la strage all’ambasciata Usa a Beirut nel 1983. La risposta di Hezbollah non è mancata ad arrivare. Nella notte tra sabato e domenica 500.