Ipersensibilità dentale | cosa la provoca e quali sono i possibili rimedi?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 24 settembre 2024) L’è una condizione medica che rientra nell’ambito dell’odontoiatria; è spesso citata come sensibilitào, più popolarmente, come “denti sensibili”. È un disturbo piuttosto diffuso nella popolazione e può riguardare tutte le età, anche se risulta più frequente nella fascia anagrafica che va dai 25 ai 45-50 anni circa. Ciò che contraddistingue la condizione è una sensazione dolorosa più o meno intensa che si avverte quando i denti vengono a contatto con bibite o cibi piuttosto caldi o freddi, ma anche con quelli acidi o molto dolci. Il dolore può essere evocato anche inspirando aria in bocca oppure quando si spazzolano i denti.