Insieme oltre le Onde

(Di martedì 24 settembre 2024) Tutto pronto per un evento straordinario, la traversata natatoria dello stretto di Messina, in programma giovedì 26 settembre 2024, organizzata dall’Associazione di Codogno (Lo) “LE-ODV”, in collaborazione con Baia di Grotta.it. “LE” che, per il quinto anno, torna sulle rive dello stretto, nasce dal messaggio di resilienza di Lorenzo, un bambino affetto da “atresia delle vie biliari” (una rara, acuta e degenerativa malattia dell’infanzia) che ha superato un trapianto di fegato il 2 Giugno 2018, quando aveva solo sei mesi, divenuto oggi un simbolo di vita e di speranza.