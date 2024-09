Il cantiere De Amicis si allarga Ecco come cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Ripartono i lavori per la realizzazione della vasca di prima pioggia presso i Giardini De, subito dopo la stagione estiva, e si annunciano modifiche allaper i prossimi mesi in zona a mare. "L’ampliamento del perimetro del– conferma l’amministrazione – comporta alcune modifiche alla. Per garantire la sicurezza e fluidità del traffico, è stata predisposta una deviazione: i veicoli in transito da via Fiume e via Del Prete, per raggiungere il Lungomare Rasi Spinelli, dovranno obbligatoriamente percorrere via Matteotti e successivamente svoltare in via Corridoni. Queste modifiche temporanee sono necessarie per consentire la prosecuzione dei lavori. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a seguire le indicazioni fornite per evitare disagi".