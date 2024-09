Il Campanile della solidarietà | un successo per gli amici del Calcit di Ceciliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Una splendida giornata di sole settembrino ha fatto da cornice all'edizione annuale del mercatino di"Il", svoltosi ieri nella piazza principale digrazie all’organizzazione degliDELdi. Un appuntamento che, come sempre, ha riunito tutta la comunità in nome di una nobile causa, confermandosi un evento di grande partecipazione e generosità. L'aria di festa e di condivisione ha permeato ogni angolo del mercatino, dove bancarelle colorate e ricche di oggetti artigianali, prodotti locali e curiosità hanno attirato grandi e piccoli. Tra i più apprezzati, i prodotti realizzati a mano da artigiani locali, dolci tradizionali e oggetti vintage, tutti donati con amore per contribuire all’obiettivo comune. L'incasso finale ha toccato la straordinaria cifra di 11.495.