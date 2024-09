Il Balmoral style è il trend definitivo dell’autunno 2024 | cosa c’entra la regina Elisabetta e i 5 capi must per copiarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) “C’era una volta unache amava trascorrere le sue vacanze in una campagna scozzese. Tutta vestita con blouson trapuntati e gonne tartan si aggirava nel parco del suo castello, finché qui vi morì. Quello che potrebbe essere l’incipit di una fiaba è stato per un po’ di tempo realtà, poi è diventato. Lain questione èII, l’ex sovrana del Regno Unito scomparsa a settembre 2022, dopo 70 lunghi anni di regno; la campagna scozzese è il castello die gli abiti sono quelli che hanno connotato l’estetica del suo il tempo libero, ovvero: blouson trapuntati, kilt e gonne tartan, tailleur in principe di Galles, stivali in gomma e un immancabile foulard in seta. “Laadottò un’uniforme da campagna, che contribuì a imprimere il suo look nella mente del pubblico“, spiega Elizabeth Holmes, autrice del libro HRH: So Many Thoughts On Royal