Grande Fratello 2024 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 23 settembre terza puntata

(Di martedì 24 settembre 2024) Si è da poco conclusa ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 23con le ultime. Il racconto della diretta della 3adeldi lunedì 23Ladeldi lunedì 23è iniziata con il triangolo amoroso di Shaila, Lorenzo e Javier. La bella ex velina di Striscia La Notizia ha sin da subito attirato l’attenzione di diversi ragazzi all’interno della casa e in particolare di Lorenzo che non nasconde affatto il suo interesse. Anche Javier ha ammesso: «ho scoperto una persona che mi mette un pò in difficoltà. Mi piace la sua umiltà, trasparenza, bontà, sono cose che mi attirano, ma non sono qui per cercare l’amore».