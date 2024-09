FOTO Nunziante il para rigori | quello ad Emmausso non è stato l’unico respinto in carriera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiChiamatelo pure “” perché ipnotizzare chi si presenta dagli undici metri sta diventando una sorta di marchio di fabbrica di Alessandro, classe 2007 ma con la testa e la tecnica di un veterano. Quando domenica scorsa ha vistoprendere la rincorsa, l’estremo difensore giallorosso non ha tradito la minima emozione rimanendo in piedi fino all’ultimo secondo e non dando al rossonero nessun punto di riferimento. Balzo felino ad accartocciarsi sulla destra, rigoree boato del “Ciro Vigorito”. Un copione perfetto in una serata dalle mille emozioni per, di origini foggiane e con tutta la sua famiglia sugli spalti a sostenerlo. Il 2007, che si ispira a Donnarumma, non è nuovo ad exploit simili perché nella scorsa stagione sono stati tre i penaltyti dall’allievo del pretore Antonio Chiavelli.