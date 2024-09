Fincantieri e Leonardo insieme per costruire i nuovi pattugliatori offshore della Marina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) Quando si pensa al dominio marittimo e alla dimensione navale, le prime immagini che vengono in mente sono grandi vascelli di superficie, ieri le corazzate, oggi le portaerei e le fregate. Tuttavia, anche le imbarcazioni di tonnellaggio minore sono importanti per garantire il pattugliamento delle rotte commerciali e la protezione degli interessi nazionali. È il caso del programma avviato da Orizzonte sistemi navali, joint venture tra(51%) e(49%), per la produzione di quattroper lamilitare, che ha visto il taglioprima lamiera presso lo stabilimento di Riva Trigoso a Genova.