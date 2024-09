Festa dell’Uva conto alla rovescia I rioni pronti alla sfilata più attesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Sale l’entusiasmo in questi giorni più "caldi" dell’anno per Impruneta: quelli dedicatisua grande. Il penultimo fine settimana di eventi legatitradizione tutta imprunetina, arrivata al suo 98° anno, è stato caratterizzato dgrande partecipazione6ª edizione dell’estemporanea di pittura: 16 artisti hanno lavorato en plein air osservando e rappresentando piazza Buondelmonti per il concorso promosso dall’associazione Ferdinando Paolieri di Impruneta. La giuria presieduta da Giuseppe Ciccia ha assegnato a Michele De Nicolò il primo posto; secondo classificato Renzo Bastianelli, bronzo per Marco Chiarini. Tantissimi rionali poi si sono sfidati nella mattinata di domenica nel torneo di solidarietà negli ambulatori della Misericordia: vince il rione che dona più sangue.