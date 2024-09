Ethan Page | In AEW non mi hanno dato modo di mettermi in mostra

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 24 settembre 2024) All’inizio del 2024,venne rimosso dal roster interno dell’AEW e immediatamente i fan cominciarono a chiedersi quale sarebbe stato il futuro dell’atleta canadese. Alla fine di maggio, All Ego ha fatto il suo debutto in quel di NXT ed è riuscito a conquistare il titolo massimo dello show in brevissimo tempo, imponendosi come uno degli uomini di punta del roster di Orlando. Parlando a Insight With Chris Van Vliet,ha parlato del suo addio all’AEW ed è stato molto chiaro a riguardo. Il wrestler, infatti, ha semplicemente detto:“Era arrivato il momento. Sì, era decisamente arrivato il momento. Inoltre non mi venivaciò che ho ottenuto magicamente qui, voglio dire le opportunità perre cosa posso offrire.”