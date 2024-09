Ecco i gemelli di Patrick Dempsey – a 17 anni sono come il papà

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 24 settembre 2024) I tre figli diusciti per la prima volta con lui in una rara apparizione sul red carpet e i fan non ne hanno mai abbastanza dei suoi due. Sullivan e Darby, che hanno compiuto 17quest’anno,i bellissimiche l’ “Uomo Più Sexy del Mondo” condivide con la moglie Jillian Fink. Continuate a leggere per saperne di più sui figli adolescenti del Dr. Shepherd! Il 1° febbraio 2007,, 58, e Jillian Fink, anch’essa 58enne,diventati una famiglia di cinque persone quando hanno dato il benvenuto ai duefraterni Sullivan e Darby, fratelli minori di Talula, nata nel 2002. Shutterstock La star di Grey’s Anatomy ha rivelato di “essere stato un po’ sopraffatto” quando lui e Fink hanno saputo di avere altri due figli.