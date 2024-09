Dopo l' invito dei camerati è fisiologico Meloni-Musk? Paolo Berizzi perde il controllo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Non poteva non essercinella ridda di commenti d'area progressista avvelenatissimi riguardo alla "coppia social" del giorno, quella composta da Giorgiaed Elon. D'altronde, nella vulgata di Pd e dintorni, la prima è una novella Mussolini, che coltiva il sogno di riportare il fascismo a Palazzo Chigi. L'altro è il dittatore del web, un pazzo amico di Donald Trump e sotto sotto pure di Vladimir Putin, un tiranno che a suon di cinguettii e fake news ha comprato Twitter e lo ha ribattezzato in X per cancellare ogni traccia di libertà dagli smartphone e dai pc. La notizia di cronaca è nota: nella notte a New York il patron di Tesla e X ha premiato la premier italiana con il Global Citizen Award, esprimendo tutta la sua stima e l'ammirazione per la leader di Fratelli d'Italia.