Donna uccisa davanti ai figli a Torino fermato l’ex marito

(Di martedì 24 settembre 2024)(ITALPRESS) – Unaè stata trovata morta dai carabinieri nel quartiere della periferia nord di Barriera di Milano, via Cigna, a. E’ accaduto poco prima della mezzanotte. I militari sono intervenuti nella casa di una trentacinquenne, separata, di origine tunisina, poichè era stato segnalato un violento litigio familiare. Hanno trovato lagravemente ferita da una coltellata: subito trasportata in ospedale dal 118, è morta poco dopo. I militari hanno accertato che lasarebbe stata colpita dalconiuge, un tunisino quarantottenne, che l’avrebbe colpitaaiminori e si sarebbe poi dato alla fuga. L’uomo è stato rintracciato quasi subito e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, quindi portato in carcere al Lorusso e Cutugno. – Foto: ufficio stampa Carabinieri – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo