Disney Epic Mickey | Rebrushed è disponibile

(Di martedì 24 settembre 2024) L’attesa è finita!è tornato e questa volta la posta in gioco è davveroa!, l’attesissimo remake dell’amato classico, sviluppato da Purple Lamp in collaborazione conGames e pubblicato da THQ Nordic, è orasu Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e PC. L’avventura di Topolino con l’inchiostro magico è andata male e presto si ritrova trascinato nel pericoloso mondo di Wasteland, un regno dove risiedono i personaggidimenticati. In, i giocatori si caleranno nei panni di Topolino e prenderanno il controllo del suo pennello magico per ripristinare il mondo che lo circonda o usare vernice e diluente per rimodellare l’ambiente e scoprire segreti nascosti.