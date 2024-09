Cassano  Vlahovic? È isterico

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024)? È” “Se Milik se sta bene è più forte, ho disintegrato Allegri ma anche Motta Su Koopmeiners e Douglas Luiz dico” . L’ex attaccante Antonioha parlato a Viva el Futbol analizzando il match della Juventus contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: JUVE NAPOLI? «”Una noia totale, mi sono stufato nel vedere la partita. A differenza di altre squadre che giocano a calcio. Al Napoli viene comodo, giocavano a Torino. Qualcosina di buono loro hanno fatto perché hanno cambiato modulo ma mi aspettavo altro a livello offensivo dai partenopei. La fase difensiva corrono in undici e sono ben organizzati. Il Napoli ha fatto secondo me la partita provando a vincerla il minimo indispensabile ma non voleva perderla”.