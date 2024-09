Casertana – Taranto | no alle bevande alcoliche dentro e fuori lo stadio Pinto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 24 settembre 2024) Caserta. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha firmato un’ordinanza con la quale viene stabilito il divieto assoluto di consumare e venderee superin occasione di tutti gli incontri di calcio che saranno giocati nello“Alberto”. Il divieto riguardadi qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, e altrein vetro o in lattina,lo, fino a un raggio di 500 metri dall’impianto sportivo, e va dquattro ore antecedenti l’inizio delle partite e fino all’ora successiva ad ogni incontro della stagione calcistica 2024/2025; vietata anche la vendita per asporto. Il provvedimento è stato adottato per prevenire la possibilità che tali contenitori vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere.