Caracas emette un' allerta rossa Interpol per l' arresto di Milei

(Di martedì 24 settembre 2024) Il governo di Nicolas Maduro "respinge l'irritante" decisione della giustizia argentina, che ha spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti del presidente venezuelano, del ministro degli Interni Diosdado Cabello e di un'altra trentina di persone per reati di lesa umanità , nel quadro della repressione dell'opposizione, dopo le contestate elezioni presidenziali del 28 luglio. E in parallelo il procuratore generale della Repubblica, il filo-chavista Tarek William Saab, ha annunciato di aver emesso un'all'per l'del presidente argentinoper il "furto" dell'aereo venezuelano sequestrato nel 2022 a Buenos Aires, perché secondo gli Usa sottoposto a sanzioni, e trasferito a Miami grazie al via libera dell'esecutivo