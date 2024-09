Adamant via i veli alle nuove divise da gioco Maiarelli | Grande entusiasmo ora il campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Innovativa, biancazzurra, dal significato ben preciso.Ferrara Basket ha presentato ledahome e away nella prestigiosa cornice di Palazzo Naselli-Crispi, sede del Consorzio di Bonifica. La società ha scelto di dare un taglio moderno ai due kit, mantenendo gli originali colori biancazzurri, con una fascia diagonale che si espande dalla spalla sinistra verso il basso, e quattro "graffi" poco sopra lo sponsor principaleGroup: questi stanno a significare i quattro capisaldi del progetto "In & Young", da cui la pallacanestro ferrarese ha voluto ripartire questa estate, ovvero Ferrara Basket 2018 appunto, Vis 2008, Vis Rosa e Scuola Basket. Nella parte bassa della divisa, si può intravedere un motivo maculato che va via via a confondersi col colore principale del kit.