Abusi sessuali sulle dipendenti imprenditore assolto nell’Appello bis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Pavia – Undi Bubbiano, centro in provincia di Milano, accusato di violenza sessuale su treè stato, perché il fatto non sussiste, dalla Corte d’Appello di Milano. La sentenza giunge al termine del processo di Appello bis e a oltre otto anni dalla prima denuncia, nel gennaio 2016, sporta da una delle parti offese: “Il mio assistito ha accolto la notizia dell’assoluzione con un pianto liberatorio”, commenta il difensore dell’imputato, l’avvocato Antonio Francesco Catanzariti. L’alla sbarra, F.T. di sessantasei anni, era stato condannato nel 2020 a dieci anni di reclusione in primo grado dal tribunale di Pavia, poi nel 2021 nel primo processo d’Appello la condanna era stata confermata ma la pena ridotta a sette anni e sei mesi.