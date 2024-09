Venom | The Last Dance l’indiscrezione svela se il franchise avrà finalmente un capitolo vietato ai minori

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024): These ilunaiSebbene Sony Pictures abbia fatto alcuni passi falsi con ildidal suo lancio nel 2018, una delle più grandi delusioni per i fan è stato il fatto che la storia dell’antieroe si è svolta in un mondo PG-13. Sì, il Protettore Letale ha mangiato cervelli, ma senza l’aggiunta di sangue. Questo non è stato un problema importante in, ma quando: La furia di Carnage, ci sono state molte lamentele per il fatto che Cletus Kasady è stato scatenato senza un rating R. Dopo il successo di Deadpool e Wolverine e il fatto che Kraven il Cacciatore sarà un R, si è parlato di: Theavrebbeimboccato una strada più dark. Non è così, secondo l’affidabile leaker @Cryptic4KQual.