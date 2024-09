Tangenti in cambio di affidamenti lavori sequestrati 15mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno sequestrato, su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord, la somma diad un 63enne fino a qualche mese fa dipendente del comune di Caivano (Napoli), già condannato a tre anni per vari episodi di corruzione commessi mentre era responsabile del settorePubblici, Manutenzione, Urbanistica e Cimitero. I fatti per cui il 63enne è stato condannato risalgono al 2015, quando il dirigente prese varie tranche di danaro dall’amministratore di una società di pulizie che inebbe diversidiretti dal Comune. Nonostante quei fatti, il dipendente è rimasto in servizio fino a tempi recenti. Oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, sotto il coordinamento della procura di Napoli Nord, hanno sequestrato al 63enne la somma corrispondente alleprese.