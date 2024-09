Si racconta | dal matrimonio rimandato alla nonna per combattere la depressione

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 23 settembre 2024) Maria Teresa Ruta si gode la vita da, rimanda i piani per ilÈ un momento di gioia per Maria Teresa Ruta, che è recentemente diventatadi Noah, il primo figlio di sua figlia Guenda Goria. Oltre a Noah, Maria Teresa ha già una nipote, Anita, da suo figlio Gian Amedeo. Abbracciando il suo nuovo ruolo di, l’amata presentatrice ha deciso di concentrarsi sui suoi nipoti e godersi questo capitolo speciale della vita. Nozze rimandate per motivi di famiglia Maria Teresa e il suo compagno di lunga data, Roberto Zappulla, che stanno insieme da vent’anni, avevano pianificato di sposarsi legalmente in Italia questo ottobre. Sebbene la coppia abbia celebrato il loro amore con varie cerimonie simboliche in tutto il mondo, ilufficiale in Italia è stato ora posticipato al 23 marzo 2024.