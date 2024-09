Sempre sicuri con Motor Assistance

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nextalia SGR S.p.A. (“Nextalia”) ha completato, per conto del fondo Nextalia Ventures, un investimento in Hlpy S.p.A. (“Hlpy”), la scale-up italiana leader nei servizi B2B per la mobilità e l'assistenza al veicolo full digital. La piattaforma di Hlpy, basata su tecnologie di machine learning e artificial intelligence, mette in collegamento assicuratori, produttori e gestori di flotte auto e una vasta rete di fornitori di assistenza stradale, riparazione e manutenzione del veicolo nei principali mercati europei. Il round di finanziamento Series B di Euro 18 milioni, guidato, in co-leadership, da Nextalia e Alkemia Capital SGR e sostenuto da tutti i principali azionisti della società, permetterà a Hlpy di accelerare il proprio piano di crescita internazionale.