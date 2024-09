Seccardini | Sbagliate tutte le scelte finali Ma l’arbitraggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non è bastato un secondo tempo tutto cuore ai giocatori dell’Atletico Ascoli per assicurarsi almeno il gol del pareggio che alla fine avrebbero anche meritato. La gara è stata ben giocata da entrambe le squadre anche se la Fermana è sembrata più organizzata nelle ripartenze sempre con idee chiare e giocate pericolose. Simoneha ‘bacchettato’ i suoi ragazzi e poi ha puntato l’indice suldi Scarano. "Ho visto un buon Atletico che ha giocato la sua partita – ha detto il tecnico dei – abbiamo messo pressione agli avversari come sappiamo fare andando a prenderli alti. Abbiamo avuto sempre noi il pallino del gioco senza però riuscire a trovare il gol per colpa della poca qualità nelleinle zone del campo, nel passaggio decisivo e anche nelle conclusioni in porta.