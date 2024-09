Red One | il secondo trailer del film con Chris Evans e Dwayne Johnson

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Amazon MGM Studios ha pubblicato ildi Red One, ilevento natalizio diretto da Jake Kasdan (franchise di Jumanji), con protagonisti. Sebbene i dettagli della trama siano rimasti finora segreti, la storia riprenderà dopo che Babbo Natale, nome in codice: RED ONE, viene rapito. Successivamente, il capo della sicurezza del Polo Nord () deve fare squadra con il cacciatore di taglie più famigerato del mondo () in una missione piena di azione e in giro per il mondo per salvare il Natale. Iluscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 15 novembre e verrà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros Pictures nel corso dello stesso mese.