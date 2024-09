Omicidio Dalla Chiesa per me la decisione è imputabile alla mafia | Andreotti non c’entra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Rita, in un recente programma televisivo, ha usurpato il metodo di noi siciliani, che pur stando zitti riusciamo a fare una conferenza con lo sguardo e mimica facciale. In buona sostanza siamo capaci di pronunciare fiumi di parole col silenzio, ed è quello che ha fatto Rita. Premetto che ebbi occasione di conoscere personalmente il generalee Giulio. Il primo quand’eroMobile di Palermo; il secondo lo scortai diverse volte quand’eroDigos. Detto questo, rilevo che la giornalista Costamagna, nell’intervistare Ritae facendo riferimento a passate affermazioni della stessa, chiedeva conferma circa il coinvolgimento di un politico nell’del padre. E poiché Ritaappariva reticente, ovvero non faceva il nome del politico, la giornalista incalzandola le diceva: “Ma se le dico?”.