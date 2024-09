Non aprite quella porta | al Visionario per due giorni una pietra miliare del cinema horror

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 23 settembre 2024) In occasione del suo 50° anniversario, torna nelle sale il film cult NON. Per celebrare al meglio la ricorrenza, il pubblico italiano potrà ammirare il capostipite dello slasher, che ha riscritto il genere, per la prima volta alin 4K in una maestosa versione originale sottotitolata, risultato di un pregiato lavoro di restauro supervisionato dallo stesso regista Tobe Hooper. Il film, vietato ai minori di 18 anni, sarà in programma allunedì 23 settembre alle ore 19.10 e mercoledì 25 alle ore 21.05. Un’opportunità imperdibile per rivivere sul grande schermo unadel. A partire dalla sua uscita nel 1974 e per intere generazioni, Nonha scioccato gli spettatori con la sua atmosfera inquietante e le sue immagini disturbanti.