Neonati sepolti a Traversetolo la cittadina chiede silenzio Presto i funerali

(Di lunedì 23 settembre 2024) Parma, 23 settembre 2024 – Nessuno si è ancora presentato al Comune dio alla parrocchia di San Martino. Ma ci sono due famiglie, entrambe lacerate dal dolore, e che dovranno parlarsi, accordarsi per atti formali, un funerale, una sepoltura. Da una parte la famiglia di Chiara Petrolini, agli arresti domiciliari per l’omicidio volontario premeditato del bambino messo al mondo la notte fra il 6 e il 7 agosto scorso e per soppressione del cadavere del neonato partorito il 12 maggio di un anno fa. Dall’altra la famiglia del compagno della 21enne studentessa di Scienze dell’educazione e baby sitter, che per due volte è stato all’oscuro della sua paternità.