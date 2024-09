Milan Gerry Cardinale sta con Paulo Fonseca | ecco cosa gli ha detto dopo la vittoria contro l’Inter

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 23 settembre 2024), il patron rossoneroconferma la fiducia agli hala vittoria del derby con l’Intersta con! Il patron rossonero (che non era allo stadio e ha seguito la partita dalla tv), al termine della convincente vittoria sull’Inter, ha subito chiamato il tecnico portoghese per complimentarsi con lui della grande prestazione. Secondo quanto riportato la Gazzetta dello Sport, quindi, l’imprenditore americano e proprietario del club di via Aldo Rossi ha ribadito la sua piena fiducia nei confronti del tecnico.sembrava davvero a un passo da un esonero che si preannunciava già clamoroso. Zlatan Ibrahimovic (la voce di), però, ha sempre voluto ribadire la totale fiducia per l’ex Lille, che ha ripagato con una grandissima vittoria che ha interrotto questo tabù dei derby persi.