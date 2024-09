Mike Bongiorno | la miniserie evento in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ecco quando arriverà su Rai1

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024) LaRai con Claudio Gioè nel ruolo diinper poi approdare sul piccolo schermo. Cresce l'attesa per, laRAI in due puntate diretta da Giuseppe Bonito, che avrà la suadeldi, nella sezione Special Screening, prima di approdare sul piccolo schermo. La serie andrà in onda suin prima serata il 21 e 22 ottobre. Scritta da Salvatore De Mola,vede Claudio Gioè nel ruolo di, mentre Valentinani interpreta la moglie Daniela Zuccoli ed Elia Nuzzolo veste i panni del presentatore italoamericano da giovane. Nel cast anche Paolo Pierobon, Massimo De Lorenzo, Tomas Arana e Clotilde Sabatino. L'attesa serie si