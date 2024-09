Lorenzo Musetti doma l’emergente Kachmazov e approda in finale a Chengdu con autorità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024)innell’ATP 250 di. Pronostico rispettato contro il 22enne russo Alibek, numero 179 della classifica mondiale, con il toscano che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Terzadella stagione nel circuito ATP per, dopo le due perse al Queen’s e ad Umago rispettivamente contro Tommy Paul e Francisco Cerundolo. Il toscano va a caccia del secondo titolo della carriera ed aspettare ora il vincente dell’altra semitra il cinese Juncheng Shang e il tedesco Yannick Hanfmann. Una prestazione abbastanza solida quella del tennista di Carrara.ha concesso tre palle break, ma le ha sempre annullate. L’azzurro ha concluso con il 65% di punti vinti con la prima di servizio, chiudendo alla fine con quindici vincenti e venti errori non forzati.