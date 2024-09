Litorale definiti i criteri per i ristori alle attività danneggiate dalle mareggiate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Marina di Pisa (PI), 23 settembre 2024 - La giunta comunale ha approvato iper la concessione diin favore dellecommerciali e artigianaliviolentedel novembre e dicembre scorso a Marina di Pisa. Nelle prossime settimane sarà pubblicato l’avviso pubblico per presentare le domande e, in seguito, sarà predisposta la graduatoria degli aventi diritto sulla base delle domande ricevute. Per i, nel giugno scorso una variazione di bilancio aveva stanziato la cifra di 30mila euro. “È un aiuto concreto per quelle aziende che hanno subito danni dal maltempo dell’inverno scorso. Nell’immediatezza degli eventi avevamo deciso il posticipo della scadenza della seconda rata della Tari al 15 aprile per le utenze domestiche e non domestiche.