Italia è campione del Mondo 2024 di calcio da tavolo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) A Tunbridge Wells, in Inghilterra, la nazionalena si è confermatadeldidabattendo in finale ancora una volta il Belgio. Sette le medaglie d’oro conquistate complessivamente dagli Azzurri, sulle dodici in palio nelle varie categorie. La selezione Open, guidata dal Commissario Tecnico Marco Lamberti e composta dal capitano Saverio Bari (F.lli Bari Reggio Emilia), Matteo Ciccarelli e Luca Battista (Napoli Fighters), Filippo Cubeta (Barcellona), Marco Brunelli (Virtus Rieti) e Leonardo Giudice (Subbuteo Club Labronico), ha replicato così i successi ottenuti nella precedente edizione del Mondiale a Roma nel 2022 e nella European Cup di Gibilterra nel 2023.