Istat nel 2023 il tasso di variazione del Pil è stato pari a 07%

(Di lunedì 23 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La revisione generale dei conti nazionali ha modificato in misura sensibile le stime dei livelli del Pil e dei principali aggregati negli ultimi anni, con un impatto tuttavia limitato sui loro tassi di. In particolare, rispetto alle stime diffuse a marzo 2024, il Pil nominale del 2021 è risultato superiore di circa 21 miliardi e nel 2022 e, rispettivamente, di 34 e 43 miliardi. Per effetto della revisione, il Pil in volume delsi è attea un livello per la prima volta superiore al massimo raggiunto prima della crisi finanziaria del 2008.