In Comune 1500 firme di cittadini stanchi dell’incuria dei fiumi Morla il timore di un’altra esondazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bergamo. “Millecartacee, altre 500 online”. È il bilancio della raccoltaprotocollata oggi inda un gruppo di residenti in via Baioni, in particolare quelli dei civici 12 e 14, tra i più colpiti dall’alluvione dello scorso 9 settembre. Qui, oltre agli enormi danni alle case, il torrenteha rotto anche il muro di contenimento che le proteggeva. La petizione, nata per chiedere la ricostruzione del muro (“non a spese nostre”, specificano i residenti) chiedeva anche “un intervento di bonifica di tutti ie torrenti della città”. “Queste 1.500si spiegano così – dicono Andrea e Samantha Braghin, tra i promotori dell’iniziativa -. Sono ledi tutti queiche pagano per una pulizia e una manutenzione che però non viene fatta, e che non si sentono tutelati dai rischi che ne possono conseguire”.