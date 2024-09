Il gol di Stones al 98 minuto mantiene i padroni di casa in testa alla classifica

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-22 23:29:37 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Johnha pareggiato al 98°, riportando il Manchester City in vettaPremier League e negando all’Arsenal, ridotto a 10 uomini, la vetta e la prima vittoria all’Etihad Stadium in quasi 10 anni. Il difensore centraleha riportato in parità i campioni in carica dopo che il tiro di Mateo Kovacic è stato bloccato, infrangendo le speranze di vittoria dei Gunners che molti avrebbero considerato un risultato importante, dopo aver subito 24 tiri senza risposta durante il secondo tempo dopo l’espulsione di Leandro Trossard per aver calciato via la pdurante il recupero del primo tempo. Gabriel aveva portato in vantaggio l’Arsenal per la seconda volta in sette giorni su calcio d’angolo di Bukayo Saka, poco prima che Trossard venisse espulso per aver ritardato la ripresa.