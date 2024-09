Il bonus di Natale appena ad un lavoratore ogni 20 Solo se regolarmente sposato con un figlio e non troppo povero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) È davvero difficile capire quale siano senso ed utilità del cosiddettotredicesime, a parte la possibilità di andare in televisione a propagandare la misura senza entrarenei dettagli. Premesso che qualche soldo in più fa sempre comodo, stiamo parlando di cifre davvero modeste, che. se va bene, verrà corrisposta ad unventi e sarà assegnata con criteri molto arbitrari. Per di più, i lavoratori in assoluto economicamente più deboli saranno esclusi dalla platea dei beneficiari. Un’ operazione di immagine insomma, con una ricaduta tendente allo zero sulle tasche dei lavoratori e quindi sui consumi Nella migliore delle ipotesi un beneficiario riceverà 100 euro in più con la sua tredicesima, somma aggiuntiva che non verrà tassata.