Il 29 settembre torna per la 98esima edizione la ‘Festa dell’uva’ di Impruneta

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 23 settembre 2024)– Appuntamento con la tradizione alle porte del Chianti. L’attesa cresce per la Festa dell’uva di, una celebrazione che unisce tradizione e spettacolo, con i quattro rioni pronti a emozionare. Mancano ormai pochi giorni e il paese di, in provincia di Firenze, è in trepidante attesa per ladella Festa dell’Uva, una delle manifestazioni più antiche d’Italia, che si svolgerà in piazza Buondelmonti. La Festa dell’uva diè un evento unico nel suo genere, capace di unire giovani e meno giovani in un’atmosfera di festa. Ogni anno, offre uno spettacolo entusiasmante e straordinario, una celebrazione di musica, colori ed emozioni che attira migliaia di spettatori nel paese in provincia di Firenze.