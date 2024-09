I segreti della medicina cinese a patire dai punti di pressione sul viso che aiutano a dormire meglio

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 23 settembre 2024) Immaginate di suonare una chitarra. Di picchiettare le corde con la giusta energia per liberare l’intera scala musicale. Ecco. Immaginate ora di sostituire le corde conspecifici del vostro corpo. E di espellere così tutte le energie represse, come fosse una musica liberatoria. Per un rilassamento pressoché istantaneo. La tecnicadigitosuona un po’ così. Proprio come l’agopuntura, una tecnicatradizionalepiù nota che risale a migliaia di anni fa, utilizza gli aghi per stimolare la rete dei meridiani, la cosiddetta tecnica tapping usa i polpastrelli per aprire gli stessi canali.