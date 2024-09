Eccellenza L’Alma Fano cambia | via Aiello panchina a Tridici

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 23 settembre 2024) La decisione pochi minuti fa, dopo tre sconfitte in campionato e zero punti in classifica generale VALLESINA, 23 settembre 2024 –l’allenatore adopo tre sconfitte consecutive. Ecco il comunicato della società: “di comune accordo con mister, si è deciso di interrompere il rapporto di collaborazione al fine di dare un segnale di svolta alla squadra.Juventusringrazia il mister Antonioper la disponibilità manifestata e per l’impegno profuso, augurandogli ogni fortuna per il prosieguo della sua attività. Viene affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Claudio, affiancato dall’allenatore in seconda mister Gianfranco Parlato”. ©riproduzione riservata L'articolo: viaproviene da Lo sport della Vallesina.